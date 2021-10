Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111021-787: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wipperfürth-Wasserfuhr hat sich am Freitag (8. Oktober) ein Motorradfahrer aus Lüdenscheid schwere Verletzungen zugezogen. Der 27-jährige Motorradfahrer war gegen 15.00 Uhr auf der Landstraße 284 in Richtung Halver unterwegs. An der Kreuzung in Wasserfuhr wollte zeitgleich eine aus Richtung Kreuzberg kommende 65-Jährige die L 284 mit einem Kia überqueren. Der Motorradfahrer konnte dem querenden Wagen nicht mehr ausweichen und prallte gegen die rechte Fahrzeugseite. Dabei zog sich der 27-Jährige schwere Verletzungen zu; nach einer notärztlichen Versorgung am Unfallort brachte ihn ein Rettungswagen in das Krankenhaus Wipperfürth.

