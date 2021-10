Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111021-790: Einbruch in Büros

Gummersbach (ots)

Über Fenster hat sich ein Einbrecher zwischen Freitag (8. Oktober, 19 Uhr) und Sonntag (10. Oktober, 13 Uhr) Zugang zu Büros auf der Vollmerhauser Straße verschafft, in denen eine Sprachenschule und eine Gesellschaft für Reha ansässig sind.

Der Täter hebelte an mehreren Fenstern im Erdgeschoss und gelangte so in die Räumlichkeiten, wo er Schränke durchsuchte und schließlich mit einem Laptop der Marke Lenovo und einem Laptop der Marke Dynabook flüchtete.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell