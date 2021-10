Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 121021-792: Nach Verkehrsunfall in Abschiebehaft

Gummersbach (ots)

Nachdem er in einen Verkehrsunfall in Dieringhausen verwickelt war, nahm die Polizei am Sonntag (10. Oktober) einen 29-Jährigen aus Kasachstan fest; weil er sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhielt, ordnete das Amtsgericht auf Antrag des Ausländeramtes Abschiebehaft an.

Der 29-Jährige hatte am Sonntagmittag auf einem Tankstellengelände an der Dieringhauser Straße zurückgesetzt und dabei einen anderen PKW leicht beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Führerschein des 29-Jährigen Fälschungsmerkmale aufwies und der Mann bereits zuvor in Süddeutschland wegen eines ähnlichen Deliktes auffällig geworden war. Zudem war das Visum des 29-Jährigen seit Januar abgelaufen, so dass er sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhielt. Die Polizei nahm den 29-Jährigen fest und überstellte ihn ans Ausländeramt, das beim Amtsgericht eine Abschiebung mit vorheriger Abschiebehaft erwirkte.

