Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210920.3 Krempe: Frau beschädigt Fahrzeuge

Krempe (ots)

Auf einem Parkplatz in Krempe ist es bereits am 12. September 2021 zu Sachbeschädigungen an insgesamt fünf Fahrzeugen gekommen. Verantwortlich für die Taten dürfte eine Frau gewesen sein - die Ermittlungen dauern an.

Am vorletzten Sonntag registrierte die Polizei fünf Sachbeschädigungen durch Zerkratzen zum Nachteil von Fahrzeugen, die auf einem Parkplatz im Bürgermeister-Ruhe-Weg standen. Das Schadensmuster war bei den Fahrzeugen auffallend gleich, die Schadenshöhe pro Wagen dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

Noch während der Anzeigenaufnahme erhielten die Beamten einen Zeugenhinweis. Danach dürfte es sich bei der Beschuldigten um eine polizeilich bereits bekannte Frau aus Krempe handeln. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Merle Neufeld

