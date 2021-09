Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210920.2 Groven: Junger Mann bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagvormittag hat sich in Groven ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos ereignet. Der Unfallverursacher zog sich dabei schwere Verletzungen zu, er kam in ein Krankenhaus.

Gegen 09.40 Uhr war ein 19-Jähriger in einem Audi auf der Kreisstraße 68 in Groven in Fahrtrichtung Hemmerwurth unterwegs. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve kam der Dithmarscher vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und driftete dadurch quer über die Fahrbahn. Hier stieß er mit einem Volvo eines 48-Järigen zusammen, der samt Anhänger die K 68 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Durch den Anstoß überschlug sich der Wagen des Unfallverursachers und kam schließlich auf einem angrenzenden Acker zum Stehen.

Während der Insasse des Volvos unverletzt blieb, zog sich der Audi-Fahrer schwere Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 11.000 Euro.

