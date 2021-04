Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vandalismus; Positiv auf THC; Scheibenwischer abgerissen; Schaden an der Terrassentür; Brände von Müllcontainern; Spind aufgebrochen; Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain - Vandalismus an der Schule

Graffitis an mehreren Fensterscheiben, eine mit dem Feuerlöscher eingeschlagene Scheibe, ein weiteres aufgehebeltes Fenster und herausgeschaffte Tische und Stühle - das war das Ergebnis eines "Besuchs" der Alfred-Wegener-Schule in der Röthestraße durch noch unbekannte Personen. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen dieser Taten und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zwischen 16 Uhr am Freitag und 08.20 Uhr am Montag, 12. April, rund um die Schule Beobachtungen gemacht, die mit den geschilderten Geschehnissen zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wehrda - Positiv auf THC

Nachdem am Montag, 12. April, um kurz nach Mittag der Drogentest eines 38 Jahre alten Autofahrers positiv auf THC reagierte, beendete die Polizei die Fahrt in der Cölber Straße und veranlasste die erforderliche Blutprobe. Der Mann muss sich wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln und wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. Ob es zu einem Führerscheinentzug kommt, entscheidet sich im weiteren Verfahren. "Er unter dem Einfluss von Alkohol und/oder berauschenden Mitteln ein Fahrzeug führt, riskiert nicht nur die eigne und die Gesundheit aller anderen Verkehrsteilnehmer, sondern auch erhebliche Strafen und einen Führerscheinentzug! Die Polizei wird auch weiterhin für die Verkehrssicherheit kontrollieren!"

Marburg - Scheibenwischer abgerissen

In der Nacht zum Sonntag, 11. April,gegen 02.25 Uhr, riss eine noch unbekannte Person einen Scheibenwischer von einem weißen Ford Focus ab und warf ihn ins Gebüsch. Obwohl sich diese Person nach ersten Erkenntnissen insgesamt verdächtig verhielt, ließen sich keine weiteren Schäden an dem Focus feststellen. Der Focus parkte zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Anwesens Cappeler Straße 134. Aufgrund der Dunkelheit war eine Beschreibung der Person nicht möglich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Amöneburg - Schaden an der Terrassentür

Nach den Spuren versuchte jemand mit einem Porotonstein die Verglasung einer Terrassentür der Stiftschule in der Rentereigasse einzuschlagen. Der Rahmen und das Innenglas widerstanden der Behandlung, sodass ein Eindringen scheiterte. Ob es hier um die Sachbeschädigung oder doch um einen versuchten Einbruch ging, steht nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen 12 Uhr am Donnerstad und 09 Uhr am folgenden Montag, 12. April. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf - Papiercontainer in Flammen

Die Feuerwehr Biedenkopf löscht ein der Nacht zum Montag, 12. April, um kurz nach 04 Uhr in der Straße Am Roten Stein zwei brennende Müllcontainer. Ein blauer und ein gelber Container brannten nieder. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Da eine Selbstentzündung eher ausgeschlossen ist, ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Sachbeschädigung. Wer hat zur Brandzeit bzw. davor oder danach Beobachtungen gemacht, die mit dem Feuer zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise liefern? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Papiercontainer brannte

In der Nacht zum Montag, 12. April, brannte gegen 01 Uhr in der Wilhelm-Röpke-Straße ein 1100 Liter großer Papiermüllcontainer nieder. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Spind aufgebrochen

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruchsdiebstahl in einen Spind eines Fitnesscenters und bittet um Hinweise. Die Tat in dem Sportcenter in der Niederrheinischen Straße war am Samstag, 10. April, zwischen 18.05 und 19.10 Uhr. Der Dieb knackte das Vorhängeschloss und stahl eine schwarze Ledersteppjacke aus Lammnappa und eine Sporttasche u. am mit einem Paar Adidas Turnschuhen. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Unfallflucht vor dem toom-Markt

Am Montag, 12. April, parkte zwischen 08 und 08.40 Uhr ein brauner BMW X1 in der Front zum Haupteingang des toom-Marktes in der Afföllerstraße. Als der Fahrer zurückkehrte, bemerkte er eine Beule und Kratzer in der Fahrertür und Kratzer über dem hinteren linken Radlauf. Hinweise zum Verursacher des Schadens von mindestens 2000 Euro ergaben sich nicht. Weder befand sich am Auto ein Zettel noch meldeten sich Zeugen noch brachte die Nachfrage im Markt etwas. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat ein Fahrmanöver Beobachtet, bei dem es zu dem Schaden gekommen sein könnte und kann nähere Informationen zu dem eventuell verursachenden Fahrzeug geben? Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg erreichen etwaige Zeugen unter Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Tatort: Schlesierstraße - Grauen Kombi angefahren

Der Schaden an der hinteren Stoßstange ist vermutlich vierstellig. Der betroffene graue Renault Megane Kombi parkte zur Unfallzeit am Samstag, 10. April, zwischen 12 und 16.30 Uhr, am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Schlesierstraße 20. Der Unfallhergang steht derzeit noch nicht fest. Es ist aber zu vermuten, dass es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision kam. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell