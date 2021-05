Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg. Jaguar-Fahrer gefährdet durch Fluchtmanöver andere Verkehrsteilnehmer - Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (10.05.2021) gegen 14:25 Uhr, warten eine Polizeistreife und der Fahrer mit zwei weiteren Insassen eines grünen Jaguar Typ CF1 auf der Elmshorner Straße (L 76) in Fahrtrichtung Schauenburger Straße (Pinneberg) auf das Grünlicht der Lichtzeichenanlage. Der Jaguar-Fahrer wird aufgrund einer Missachtung der Gurtanlegepflicht aufgefordert, dem Polizeifahrzeug zu folgen

Der Pkw-Fahrer biegt aber entgegen der polizeilichen Weisung mit hoher Geschwindigkeit nach links in die Friedrich-Ebert-Straße ab und flüchtet bis zum Parkplatz der VR-Bank in der Bismarckstraße. Zeugen weisen die hinterherfahrenden Streifenbeamten auf die Flüchtenden hin, so dass der 20jährige Fahrer aus Pinneberg gestellt und festgenommen werden konnte. Die Mitinsassen konnten unerkannt flüchten.

Die Polizei sucht in diesem Straßenverkehrsdelikt nach weiteren Geschädigten, die auf der Strecke von der Elmshorner Straße bis zur Bismarckstraße durch die Fahrweise des Fluchtfahrzeuges gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 / 202-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell