POL-OL: +++ Durchsuchungen von fünf Wohnungen aufgrund des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln +++

Oldenburg (ots)

Aufgrund mehrerer Hinweise ergab sich der Verdacht, dass aus einer Wohnung in der Sophienstraße heraus Betäubungsmittel, u.a. auch an Jugendliche, heraus verkauft werden. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei 25-Jährige, einen 30-Jährigen und einen 31-Jährigen aus Oldenburg. Am gestrigen Tag wurden in diesem Zusammenhang eine Wohnung in der Sophienstraße, sowie vier Weitere im Stadtgebiet Oldenburg durchsucht. Insgesamt stellten die eingesetzten Beamten Marihuana im dreistelligen Grammbereich, diverse Verpackungsmaterialien und mehrere Mobiltelefone sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Tatverdächtigen entlassen.

