Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim/Lkrs. Schwarzwald-Baar) - In Wohnhaus eingebrochen (25./26.09.2021)

(Bad Dürrheim/Lkrs. Schwarzwald-Baar) (ots)

Zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Wilhelmstraße ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gekommen. In der Zeit von Samstag, 25.09.2021, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 26.09.2021, 01.45 Uhr, öffneten die Einbrecher gewaltsam zunächst ein gekipptes Fenster eines Windfangs. Anschließend brachen sie die Hauseingangstür auf. Im Gebäude wurden auf der Suche nach Bargeld sämtliche Zimmer durchwühlt. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren hundert Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Wer im fraglichen Zeitraum Wahrnehmungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Schwenningen unter der Rufnummer 07720/85000 in Verbindung zu setzen (AM).

