Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (24.09.2021)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 22:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Pkw VW Up die L173 von Villingen in Richtung Schwenningen. Am Kreisverkehr beim Hölzlekönig fuhr bzw. schanzte er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gerade über den Kreisverkehr, überschlug sich und blieb nach etwa 60 Metern auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Hierbei wurde festgestellt, dass er erheblich unter Einfluss von Alkohol (1,6 Promille) stand. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde eine Blutprobe erhoben. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7´500 Euro.

