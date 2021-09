Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, Lkrs. Tuttlingen) Entgegenkommendes Auto übersehen (24.09.2021)

Denkingen (ots)

Zu massiven Verkehrsbehinderungen kam es am Freitagmittag gegen 13.00 Uhr in Denkingen aufgrund eines Unfalls im Einmündungsbereich Bahnhofstraße / Hintere Gasse. Eine 21-jährige BMW-Fahrerin wollte nach links in die Hintere Gasse einbiegen und achtete nicht auf den entgegenkommenden VW eines 44-jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuglenker kümmerten sich um den Abtransport ihrer Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell