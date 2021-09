Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Hund von Traktor überfahren - Zeugen gesucht (22.09.2021)

Blumberg (ots)

Auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Kommingen und Riedöschingen hat am Mittwochnachmittag ein Fahrer eines Traktors einen Hund angefahren. Der Hund verstarb anschließend an seinen Verletzungen. Eine 63-Jährige setzte sich während einer Gassi-Runde auf eine Bank am Wegesrand. Ihr Hund, ein junger Jack Russel Terrier, war nicht angeleint, als der Traktor in Richtung Riedöschingen an der Frau mit Hund vorbeifuhr. Mit den Hinterreifen erfasst der jüngere Fahrer des Traktors den aufgeschreckten Terrier. Der Mann schrie die 63-Jährige kurz an und fuhr weiter. Der Polizeiposten Blumberg bittet Personen, die Hinweise zu dem Traktorfahrer geben können, sich zu melden (Telefon 07702 41066).

