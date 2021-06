Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der PI Cuxhaven vom 20.06.2021

Bereich Cuxhaven:

Verkehrsunfallflucht:

In der Zeit vom 19.06.2021, 19:00 Uhr bis 20.06.2021, 07:00 Uhr wurde ein in der Bernhardstraße geparkter Renault Megane Scenic in blau von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne für die Schadensregulierung zu sorgen. Mögliche Zeuge werden gebeten sich mit der Polizei Cuxhaven unter 04721/573-0 in Verbindung zu setzen.

Bereich Geestland

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr durch zwei Fahrzeugführer im Bereich Geestland (OT Sievern)

Am 19.06.2021, gegen 10:30 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Geestland an der L135 im Bereich Sievern ein PKW der Marke Audi mit Anhänger kontrolliert. Eine Begutachtung dieses Gespanns ergab ein vorliegendes zulässiges Gesamtgewicht von insgesamt 3655 kg. Da hierfür die Führerscheinklasse BE (oder Schlüsselzahl 96) erforderlich ist und sich der 36-Jährige Fahrzeugführer aus Geestland lediglich im Besitz der Klasse B befand, wurde ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund von Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis gegen diesen eröffnet. Er gab dazu an, sich "wohl leider ein wenig verrechnet zu haben". Der Anhänger musste vor Ort stehen bleiben.

Kurz nachdem sich die Beamten hierbei verabschiedet haben, passierte sie ein PKW der Marke Ford, welcher durch seine merkwürdige Fahrweise auffiel. So bewegte sich das Fahrzeug zeitweise ohne ersichtlichen Grund mit Warnblinklicht. Im Zuge der nun erfolgten Kontrolle wurde bei dem ebenfalls aus Geestland stammenden 40-jährigen Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab dazu einen Wert von über einem Promille. Aufgrund dieser Feststellungen wurde ein Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit im Verkehr eröffnet und die Weiterfahrt untersagt. Ferner erfolgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Kleintransporter auf der BAB 27 (Gemarkung Wurster Nordseeküste) mit anschließender Vollsperrung

Am 20.06.2021, gegen 03:00 Uhr, erhielt die Polizei mehrere Meldungen zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 27 (Richtungsfahrbahn Walsrode, zwischen AS Nordholz und AS Neuenwalde, Gemarkung Wurster Nordseeküste). Vor Ort wurde festgestellt, dass eine 21-jährige Bremerhavenerin in einem Kleintransporter der Marke Opel mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Hierbei entstand deutlicher Sachschaden an dieser sowie dem beteiligten Fahrzeug in geschätzter Höhe von 9000 Euro. Die Fahrzeugführerin sowie ihr 19-jähriger ebenfalls aus Bremerhaven stammender Beifahrer wurden zunächst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide erlitten nach aktuellem Stand jedoch nur leichte Verletzungen. Aufgrund des entstandenen Trümmerfeldes sowie der erforderlichen Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Walsrode für 4,5 Stunden seitens der alarmierten Autobahnmeisterei voll gesperrt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Klein

Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

