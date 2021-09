Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Unfallflucht im Lindenweg

Geseke (ots)

Ein silberner Dacia Duster mit einer Delle an der hinteren, rechten Tür zeugt von einer Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz am Lindenweg, am Donnerstag (23. September), zwischen 11.00 Uhr und 11.40 Uhr. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 800 Euro ein. Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell