Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Achtung "Langfinger" unterwegs

Kreis Soest (ots)

Alleine gestern (22. September) gab es wegen verschiedener Taschendiebstahlsdelikte in Geseke, Lippstadt und Soest vier Anzeigen. In mehreren Fällen wurden die Opfer während ihres Einkaufes im Supermarkt durch andere "Kunden" in ein Gespräch verwickelt. An der Kasse bemerkten sie dann das Fehlen ihrer Geldbörse. Den Dieben wurde es teilweise leicht gemacht, in dem die Geschädigten ihr Portemonnaie in der offenen Jackentasche oder Handtasche aufbewahrt hatten.

Die Polizei rät daher: -Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. -Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. -Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. -Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen. -Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. -Achten Sie bei einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell