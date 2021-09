Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht in der Wickeder Straße - Blutprobe

Werl (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass eine Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht am Mittwochnachmittag (22. September) schnell aufgeklärt werden konnten. Die Zeugin informierte die Polizei über die Fahrweise einer 68-jährigen Frau aus Unna, welche mit ihren Wagen in "Schlangenlinien" fuhr und im Bereich der Wickeder Straße eine Leitplanke touchierte. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadenregulierung zu kümmern, setzte die Unnaranerin ihre Fahrt unbeirrt fort. Über laufende Standortmeldungen konnte die Autofahrerin, nachdem sie noch mehrfach Bordsteine touchierte und ansetzte einen Kreisverkehr verkehrt herum zu befahren, im Bereich der Mellinstraße angehalten werden. Hierbei berührte sie mit ihrem Wagen auch noch die dortige Baustellenabsperrung. Im Gespräch mit den Polizisten räumte sie den vorherigen Konsum von Alkohol ein. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung beschlagnahmte den Führerschein der Autofahrerin und fuhr mit ihr zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus. Aufgrund der frischen Unfallschäden an ihrem Wagen ist zurzeit noch unklar, ob sie mit dem Wagen noch weitere Schäden verursacht haben könnte. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben hierzu machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

