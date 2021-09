Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zeugin ruft Polizei - 2,44 Promille

Lippstadt (ots)

Eine Zeugin informierte am Mittwoch (22. September) die Polizei über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Lippstadt. Auf einem Parkplatz an der Windmüllerstraße konnten die Beamten dann einen Wagen mit zwei Frauen antreffen. Die 52-jährige Frau auf dem Fahrersitz des Wagens gab hierbei zu, dass sie zuvor mit dem Wagen gefahren sei, jedoch über keinen Führerschein verfüge. Ein Atemalkoholtest bei ihr endete mit 2,44 Promille. Die nüchterne Halterin und Beifahrerin des Wagens, eine 83-Jährige, gab ebenfalls zu, dass die 52-Jährige mit dem Auto gefahren sein. Ergebnis: Eine Blutprobe bei der Fahrerin mit einer Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt und eine Anzeige gegen die Halterin. Warum die 83-Jährige nicht selber mit dem Wagen fuhr, blieb unklar. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell