Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Wohnungstür aufgehebelt

Anröchte (ots)

Eine aufgehebelte Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Mellricher Straße zeugt von einem Einbruch am Mittwoch (22. September), zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr. Während des Zeitraums durchsuchten die Einbrecher die Wohnung. Hinweise auf mögliches Diebesgut lagen bei Anzeigenerstattung nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

