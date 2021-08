Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Aggressiver 26-Jähriger verletzt Bundespolizisten

Schorndorf (ots)

Ein 26-Jähriger hat am gestrigen Donnerstagabend (12.08.2021) am Bahnhof Schorndorf Widerstand gegen eingesetzte Polizeikräfte geleistet und dabei einen Beamten verletzt. Der im Rems-Murr-Kreis wohnhafte Mann wurde gegen 23:00 Uhr am Bahnsteig 1 des Bahnhofes durch eine Streife der Bundespolizei angesprochen und einer Personenkontrolle unterzogen. Der deutsche Staatsangehörige trat gegenüber den Einsatzkräften von Anfang an sehr aggressiv auf und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Als er daraufhin durch die Beamtin und den Beamten festgehalten wurde, schlug er unvermittelt auf die Streife ein und traf dabei den 20-Jährigen Bundespolizisten mit der Faust in das Gesicht. Daraufhin wurde der aggressive 26-Jährige unter Einsatz von Pfeffersprays zu Boden gebracht und gefesselt. Durch den Vorfall wurde der 20-jährige Beamte und der 26-jährige Angreifer leicht verletzt, weshalb ein Rettungswagen hinzugerufen wurde. Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei verbrachten den anhaltend aggressiven Mann im Anschluss auf das Polizeirevier in Schorndorf von wo aus er, aufgrund seines psychischen Zustandes, schließlich in eine Spezialklinik verbracht wurde. Den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 26-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 bei der ermittelnden Bundespolizei zu melden.

