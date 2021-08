Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung in der S-Bahn

Leinfelden-Echterdingen/ Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 25-Jähriger hat sich am gestrigen Mittwochmittag (11.08.2021) in einer S-Bahn der Linie S23 in Richtung Stuttgart-Vaihingen vor drei Fahrgästen entblößt und eine 18-Jährige sexuell belästigt. Der sri-lankische Staatsangehörige soll bereits gegen 13:30 Uhr am Bahnsteig 2 des Echterdinger Bahnhofs einen 30-jährigen Mann, sowie zwei Frauen im Alter von 18 und 24 Jahren beleidigt haben. Im Anschluss stieg er offenbar gegen 13:40 Uhr mit den drei Geschädigten in die S-Bahn der Linie S23 in Richtung Stuttgart-Vaihingen. Während der Fahrt soll sich der 25-Jährige dann neben die 18-Jährige gesetzt und sie unsittlich am Oberschenkel berührt haben. Als sich die junge Frau dagegen wohl wehrte, soll der in Stuttgart wohnhafte Mann sein Glied vor den drei Geschädigten entblößt und daran manipuliert haben. Von der 18-Jährigen alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den alkoholisierten 25-Jährigen schließlich beim Halt der S-Bahn in Stuttgart-Vaihingen antreffen und vorläufig festnehmen. Gegen den bereits polizeibekannten Mann ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung und sexuellen Belästigung.

