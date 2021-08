Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geschädigte und Zeugen gesucht: Sexuelle Belästigung im Zug und am Bahnhof

Tübingen (ots)

Ein 39-Jähriger hat am vergangenen Donnerstagabend (05.08.2021) mehrere Frauen in einem Regionalzug und am Tübinger Hauptbahnhof beleidigt und sexuell belästigt. Wie bereits in einer Pressemeldung vom 06.08.2021 berichtet, soll der italienische Staatsangehörige gegen 18:50 Uhr am Bahnsteig 1 eine wartende 29-jährige Geschädigte zuerst sexuell belästigt und im Anschluss, als diese den 39-Jährigen wohl zu Rede stellen wollte, beleidigt haben. Aktuelle Ermittlungen und Zeugenhinweise ergaben nun, dass der polizeibekannte Mann offenbar bereits in dem Regionalexpress Re12 auf der Fahrt von Stuttgart nach Tübingen mehrere Frauen sexuell belästigt und mindestens eine Reisende beleidigt haben soll. Nach Ankunft des Zuges in Tübingen gegen 18:50 Uhr belästigte er dann offenbar die 29-jährige Geschädigte am Bahnsteig und weitere Frauen in einer Unterführung des Hauptbahnhofes. Wie bereits berichtet, wurde der alkoholisierte Mann schließlich von alarmierten Einsatzkräften in der Innenstadt angetroffen und vorläufig festgenommen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Regionalexpress oder in der Unterführung des Hauptbahnhofes befunden haben, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Beleidigung und sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

