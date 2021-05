Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauscht mit dem Auto hin und her gefahren

Edesheim Pfalz (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden am 22.05.2021 gegen 11:45 Uhr zwei Polizeibeamte auf einen 24-jährigen Autofahrer aufmerksam gemacht, da dieser auf dem Parkplatz der Raststätte Pfälzer Weinstraße West der A65 seit 1,5 Stunden hin und her fahren würde. Der 24-Jährige konnte durch die Polizeibeamten angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Sie stellten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Er räumte schließlich ein, Cannabis zu konsumieren. Ein angebotener Urintest reagierte entsprechend positiv. Zusätzlich ergab ein Atemalkoholtest noch 0,32 Promille. Er wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Der 24-Jährige wird sich nun in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und er wird mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen.

