Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Bruderstreit unter Drogeneinfluss geflüchtet

Berg (ots)

Am Freitagmorgen kam es zwischen zwei Brüdern in Minfeld zu einem heftigen Streit, in dessen Verlauf einer der Brüder mit seinem Pkw wegfuhr. Da der Verdacht des Drogenkonsums bestand, wurde nach dem Pkw gefahndet. Das Fahrzeug konnte anschließend in Berg festgestellt und kontrolliert werden. Auch in diesem Fall wies das auffällige aggressive Verhalten auf die vorherige Einnahme von Amphetamin hin. Nach der Entnahme einer Blutprobe musste der Pkw-Fahrer aufgrund seines Verhaltens in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.

