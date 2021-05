Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Hassloch - Zeugen gesucht

Gestern Mittag (20.05.2021, 14.45 Uhr) kollidierte auf der A65 bei der AS Hassloch (Fahrtrichtung KA) eine 19 Jahre alte Autofahrerin mit der Mittelschutzplanke, weil sie beim Versuch, auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, angeblich von einem schwarzen PKW touchiert worden ist. Hierbei entstand Sachschaden sowohl an ihrem Fahrzeug als auch an der Schutzplanke. Der Fahrer des vermeintlich schwarzen PKW fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei sucht Zeugen oder weitere Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu dem Verkehrsgeschehen geben können. Diese sollen sich mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung setzen.

