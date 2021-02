Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Antonistraße, Unfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Sa., 20.02.21, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 08:00 - 09:30 Uhr den geparkten Pkw eines 54jährigen Nottulners und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne seinen Anschlusspflichten nachgekommen zu sein.

Die schwarze A-Klasse stand am rechten Fahrbahnrand der Antonistraße in Fahrtrichtung Dülmener Straße und wies einen Schaden an der Frontschürze auf.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Tel.-Nr. 02594/ 7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell