POL-KA: (KA) Karlsruhe - Frau erlitt Gesichtsverletzungen nach Faustschlag

Durch einen Faustschlag, den ihr ein bislang unbekannter Mann am Mittwochabend in Neureut versetzte, erlitt eine 30-Jährige erhebliche Gesichtsverletzungen. Die Frau hatte gegen 19.00 Uhr ihren Pkw in der Theodor-Fontane-Straße geparkt und war gerade ausgestiegen, als ein Unbekannter auf sie zukam. Dieser fragte die 30-Jährige in gebrochenem Deutsch ob sie Zigaretten habe. Als sie dies verneinte schlug der Mann ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Anschließend rannte er in Richtung Neureuter Hauptstraße davon. Der Täter wird als dunkelhäutig, ca. 35 - 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß beschrieben. Er hatte eine sogenannte "Igelfrisur" und trug eine schwarze Gesichtsmaske. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen und einer schwarzen Jacke mit neonfarbenem Reißverschluss und auffallend großer Kapuze. Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Karlsruhe-Neureut, Telefon 0721/706600 in Verbindung zu setzen.

