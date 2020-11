Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Dieb hat es auf Baumaschine abgesehen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch entwendete ein unbekannter Dieb eine Schlitzfräse aus einem geparkten Pkw.

Der Täter schlug zwischen Dienstag 19:00 Uhr und Mittwoch 07:30 Uhr, die Scheibe des in der Steubenstraße geparkten Ford Transit ein und entriegelte so das Fahrzeug. Danach nahm er aus dem Laderaum eine Schlitzfräse im Wert von 700 Euro an sich. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 400 Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet deshalb um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0721 / 666-3611.

