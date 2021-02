Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette/Anrufswelle falscher Polizisten

Coesfeld (ots)

Im Coesfelder Ortsteil Lette gab es seit Donnerstagabend an die 20 Anrufe von falschen Polizisten. Gegen 22.30 Uhr begann die Anrufswelle, die noch am Freitagmittag anhielt. Nach derzeitigem Stand ist bisher niemand auf die Betrüger hereingefallen. Diese haben den Angerufenen erzählt, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. In vielen Fällen behaupteten die Täter, von der Polizei Recklinghausen oder Gelsenkirchen zu sein.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, dass sie niemals unter der 110 anruft. Sie fragt nicht nach Wertgegenständen und vereinbart keine Übergabetermine. Die Polizei nimmt Wertsachen nicht zum Schutz mit.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell