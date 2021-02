Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Köbbinghof/Bier statt E-Bike gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter sind in einen Kellerraum eines Hauses am Köbbinghof eingebrochen. Zwischen 17 Uhr am Mittwoch (17.02.21) und 13.10 Uhr am Donnerstag (18.02.21) öffneten sie gewaltsam die Verriegelung. Die Täter hätten ein E-Bike mitnehmen können, entschieden sich jedoch für zwei Kisten Bier. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell