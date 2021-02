Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Klosterstraße/Sendener kanzelt Polizisten ab

Coesfeld (ots)

Wer Zigarettenstummel achtlos auf die Straße wirft, sollte das nicht vor Polizisten machen. Beamte hielten einen 20-jährigen Sendener in der Nacht auf Freitag auf der Klosterstraße in Lüdinghausen an. Nach der Kontrolle zog er noch einmal an dem Glimmstängel und warf diesen dann auf die Straße. Der Aufforderdung, diesen aufzuheben, kam der Mann nicht nach. Auch der Hinweis, dass das eine Ordnungswidrigkeit sei und ein Verwarngeld fällig werde, interessierte den Sendener nicht. Dieser kanzelte den Beamten mit den Worten "Ich denke nicht" ab. Da der 20-Jährige das Verwarngeld somit vor Ort ablehnte, bekommt er nun teure Post.

