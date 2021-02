Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Sandweg/Werkzeuge aus unverschlossenem Transporter gestohlen

Coesfeld (ots)

Zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr haben Unbekannte am Mittwoch (17.02.21) Werkzeuge aus einem Transporter am Sandweg in Darfeld gestohlen. Das Fahrzeug war unverschlossen. Erbeutet haben die Täter eine Handkreissäge, eine Stichsäge, einen Akkuschrauber, eine Schraubenkiste und einen Hobel. Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

