Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Unfall mit Fahrradfahrerin

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 25.10.2020, um 12.45 Uhr, ereignete sich in Teningen, in der Hindenburgstraße, Ecke Freiburger Straße, ein Verkehrsunfall bei dem ein Pkw-Fahrer die Vorfahrt einer Radfahrerin mißachtete. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wobei die Radfahrerin über die Motorhaube des PKW geschleudert wurde und anschließend auf die Fahrbahn stürzte. Trotz getragenem Helm wurde sie schwer verletzt und durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

