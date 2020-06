Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsätze am Wochenende

Stuttgart (ots)

Die Polizei wird am Wochenende (26.06.2020 bis 28.06.2020) mit einer erhöhten Präsenz insbesondere in der Innenstadt unterwegs sein. Anlass sind die Ausschreitungen in der Nacht zum Sonntag (21.06.2020). Eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei unterstützen das Polizeipräsidium Stuttgart hierbei. Am Sonntagnachmittag finden außerdem eine angemeldete Kundgebung einer politischen Partei sowie mehrere Gegendemonstrationen statt. Durch die Versammlungen und den begleitenden Polizeieinsatz muss mit Verkehrsbehinderungen und zeitweise gesperrten Straßen in der Innenstadt gerechnet werden.

