POL-PDLD: Nötigung führt zu Unfall

A65/Neustadt Süd (ots)

Am 22.05.2021 um 11:45 Uhr befuhr ein 27-jähriger VW-Fahrer die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Kurz vor der Anschlussstelle Neustadt Süd wurde dieser von einem roten Fiat durch zu dichtes Auffahren auf der Überholspur genötigt, woraufhin der 27-jährige auf den rechten Fahrstreifen wechseln musste. Hierbei scherte er jedoch zu dicht vor dem vorausfahrenden Fahrzeug ein, sodass der Abstandshalter auslöste und automatisch bremste. Daraufhin fuhr ihm ein 36-jähriger Audi-Fahrer hinten auf sein Fahrzeug auf. Der Audi war insgesamt mit vier Personen besetzt, davon zwei Kinder im Alter von zwei Jahren und die Ehefrau des Fahrers. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Der rote Fiat fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Edenkoben sucht nach Zeugen, welche Hinweise auf den roten Fiat geben können. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder per E-Mail unter: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

