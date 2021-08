Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte Jugendliche legen Schottersteine auf Gleise

Heilbronn (ots)

Zwei bislang unbekannte Jugendliche haben am Freitagmittag (06.08.2021) gegen 13:50 Uhr in der Nähe des Haltepunktes Heilbronn Sonnenbrunnen mehrere Schottersteine auf die Gleise in Richtung Heilbronn gelegt. Ein DB-Mitarbeiter beobachtete offenbar die Tathandlung und fotografierte die Tatverdächtigen im Anschluss. Als die Jugendlichen den Zeugen bemerkt haben sollen, flohen sie laut Zeugenaussage in Richtung Grünewaldstraße. Die Schottersteine wurden daraufhin durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn beseitigt, weshalb es zu keinen bahnbetrieblichen Beeinträchtigungen oder Schäden durch die Tathandlung kam. Die Bundespolizei wurde im Anschluss über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Bei den männlichen Tatverdächtigen handelt es sich augenscheinlich um zwei circa 170 cm große dunkelhaarige Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren. Einer der Tatverdächtigen trug bei der Tat offenbar ein schwarzes T-Shirt, Jeans, weiße Sneaker und eine auffallende weiße Schirmmütze. Der zweite Täter soll ein rotes Fußballtrikot, schwarze Jeans und schwarze Schuhe getragen haben. Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer +49 7131 8882600 entgegen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Hindernisse wie diese können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Schottersteine gefährden sich die Täter nicht nur selbst, sondern vor allem auch Zugpassagiere und andere Personen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell