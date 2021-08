Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Sexuelle Belästigung am Bahnsteig

Tübingen (ots)

Ein 39-jähriger Mann hat am gestrigen Donnerstagabend (05.08.2021) eine 29-Jährige am Tübinger Hauptbahnhof zuerst sexuell belästigt und im Anschluss beleidigt. Nach aktuellem Kenntnisstand wartete die junge Frau wohl gegen 18:50 Uhr am Bahnsteig 1 auf die Ankunft eines Bekannten, als der italienische Staatsangehörige sie im Intimbereich berührt haben soll. Nach kurzer Zeit folgte die Geschädigte dem 39-Jährigen offenbar zusammen mit dem inzwischen eingetroffenen Bekannten in eine Unterführung des Hauptbahnhofes und sprach den Tatverdächtigen dort auf den Vorfall an. Der alkoholisierte Mann soll die Tat nicht geleugnet und die 29-Jährige mehrfach verbal beleidigt haben. Von der jungen Frau alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei konnten den bereits polizeibekannten Tatverdächtigen schließlich im Bereich der Innenstadt feststellen und nahmen diesen vorläufig fest. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Beleidigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

