Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (04.08.2021) leistete ein 26-Jähriger am Stuttgarter Nordbahnhof Widerstand gegen eingesetzte Bundespolizeikräfte. Der 26-Jährige wurde gegen 18:30 Uhr zusammen mit einem 25-jährigen Begleiter durch eine Streife der Bundespolizei am S-Bahnsteig des Nordbahnhofes einer polizeirechtlichen Personenkontrolle unterzogen. Während der Maßnahme versuchte sich der in Ludwigsburg wohnhafte Mann zu entfernen und reagierte auch nicht auf die Aufforderung einer Beamtin stehen zu bleiben. Als die Einsatzkräfte den 26-Jährigen schließlich festhielten, widersetzte er sich und musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Sein 25-jähriger Begleiter hatte in der Zwischenzeit versucht eine Plastiktüte mit Betäubungsmitteln in einem Mülleimer des Bahnsteigs zu entsorgen. Nachdem die Streife die Betäubungsmittel sichergestellt hatte, wurden die beiden deutschen Staatsangehörigen für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt wurde gegen die beiden polizeibekannten Männer eingeleitet.

