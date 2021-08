Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Ins Gesicht geschlagen und getreten

Leinfelden-Echterdingen (ots)

Ein 17-Jähriger hat am gestrigen Dienstagabend (03.08.2021) am Bahnhof Leinfelden einen 19-Jährigen durch Schläge und Tritte verletzt. Bisherigen Informationen zufolge trafen wohl mehrere Personen gegen 21:30 Uhr am Bahnsteig 1 aufeinander und gerieten anschließend offenbar in eine verbale Auseinandersetzung. Im Laufe dieser Auseinandersetzung soll der 19-Jährige den 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen gestoßen haben, woraufhin dieser dem Geschädigten mehrfach in das Gesicht geschlagen und ihn zudem in den Bauch getreten haben soll. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff einen Unterkieferbruch und verlor zudem einen Zahn. Von einem Zeugen alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei konnten alle Beteiligten noch am Bahnsteig feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Der geschädigte 19-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der minderjährige Tatverdächtige wurde auf die Dienststelle verbracht und dort, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, an seine Eltern übergeben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei zu melden.

