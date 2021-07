Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Mann von LKW überrollt - Feuerwehr Hamburg rettet Schwerverletzten

Hamburg (ots)

Hamburg Groß Borstel, Technische Hilfe LKW mit Menschenleben in Gefahr, 02.07.2021, 12:41 Uhr, Borsteler Chaussee/Klotzenmoor

Am Freitagmittag wurde aus bislang ungeklärter Ursache ein älterer Mann, der mit seinem Gehwagen offenbar die Straße Borsteler Chaussee überqueren wollte, von einem Lastkraftwagen-Sattelzug erfasst und überrollt. Der Mann wurde unter der Sattelzugmaschine mit beiden Beinen schwer eingeklemmt. Das Notarzteinsatzfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Barmbek, das sich auf der Rückfahrt von einem Einsatz befand, stand in unmittelbarer Nähe zu dem Unfallort und war direkt nach dem Ereignis vor Ort. Über Funk wurde die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg informiert und die Alarmstufe "Technische Hilfe LKW mit Menschenleben in Gefahr" ausgelöst. Notfallsanitäter und Notarzt versorgten sofort den schwer verletzen und eingeklemmten Mann. Nachdem die Kräfte des Löschzuges und Rüstwagens eingetroffen waren, wurde der Sattelzug gegen Wegrollen gesichert und mithilfe von pneumatischen Hebekissen angehoben. Der Schwerstverletzte konnte so befreit und anschließend in einem Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) weiter versorgt werden. Der Mann wurde notarztbegleitet mit schwersten Beinverletzungen in ein Krankenhaus befördert. Der LKW-Fahrer stand unter dem Eindruck des Geschehens und wurde von Notfallsanitätern betreut. Die Unfallursache wird jetzt von der Polizei ermittelt. Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, dauerte insgesamt eine Stunde.

