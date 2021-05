Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Mit 1,9 Promille vormittags in Stadt gefahren

Mannheim (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr kontrollierte eine zivile Streife der Verkehrspolizei Mannheim einen 55-jährigen Autofahrer, der mit 1,9 Promille in der Fressgasse unterwegs war. Der Betrunkene Autofahrer fiel den Beamten auf, als er mitten auf der Fahrbahn sein Fahrzeug anhielt, aus dem Kofferraum eine Dose Prosecco holte und diese während der Weiterfahrt verköstigte. Die Polizisten folgten dem Mann, welcher außergewöhnlich langsam und unsicher unterwegs war. Sie gaben sich mit Blaulicht und der Anhaltekelle zu erkennen. Doch der Betrunkene nahm dies erst in der Gottlieb-Daimler-Straße wahr, wo er letztlich kontrolliert werden konnte. Als er aus seinem Auto ausstieg, hatte er Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 55-Jährige einen Alkoholpegel von 1,9 Promille hatte. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein sowie den Autoschlüssel des Mannes und nahmen ihn für eine Blutentnahme mit zum Revier. Nachdem die Maßnahmen abgeschlossen waren, dufte der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell