Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Zwei Motorroller entwendet - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Dienstag zwischen 07:30 Uhr und 19:20 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Motorroller, welche in der Hardtstraße abgestellt waren. Während einer sofort eingeleiteten Fahndung nach den Rollern und den Tätern konnte eine Streife einen der entwendeten Motorroller in Leimen auffinden und der Eigentümerin zurückgeben. Der zweite gestohlene Roller, ein roter Motorroller der Marke "KYMCO", konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. Eine Zeugin beobachtete jedoch zwei Tatverdächtige, welche einen solchen Roller in der Hardtstraße in Richtung Leimen schoben. Eine Beschreibung der Verdächtigen konnte die Zeugin jedoch nicht abgeben. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel. 06221/3418-0, sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten und den Tätern geben können.

