Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionist am Bahnhof Leonberg

Leonberg (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung eines 20-Jährigen ist es am heutigen Mittwoch (04.08.2021) am Bahnhof Leonberg gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entblößte der 20-Jährige offenbar gegen 09:30 Uhr in einer Unterführung des Bahnhofs sein Geschlechtsteil gegenüber einer 56-Jährigen. Die Geschädigte sprach daraufhin zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit an, welche den Vorfall der Bundespolizei meldeten und den rumänischen Staatsangehörigen bis zum Eintreffen der Streife festhielten. Der Tatverdächtige machte gegenüber den alarmierten Einsatzkräften keine Angaben zu der Tat und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß belassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlung. Der bereits polizeibekannte Mann ist circa 175 cm groß, 20 Jahre alt, hat einen gebräunten Teint und führte eine Tasche sowie einen hölzernen Hocker mit sich. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell