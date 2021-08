Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand geleistet und Polizist verletzt

Esslingen (ots)

Ein 30-Jähriger hat am vergangenen Samstagabend (07.08.2021) gegen 19:30 Uhr am Esslinger Bahnhof Widerstand gegen eingesetzte Polizeikräfte geleistet und dabei einen Beamten verletzt. Nach aktuellen Informationen befand sich der deutsche Staatsangehörige zunächst wohl zusammen mit mehreren Begleitern in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Kirchheim (Teck). Da die Gruppe sehr laut aufgetreten und mehrere andere Reisende belästigt haben soll, alarmierte einer der Fahrgäste die Landes- und Bundespolizei. Am Bahnsteig 8 des Esslinger Bahnhofs konnten die Personen schließlich durch mehrere Einsatzkräfte angetroffen werden. Da sich der 30-Jährige den polizeilichen Maßnahmen widersetzte und einen Beamten angriff, musste der alkoholisierte Mann schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der vorläufig Festgenommene wurde im Anschluss für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier Esslingen verbracht. Durch den Vorfall wurde ein Beamter an der Hand verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den im Landkreis Göppingen wohnhaften 30-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

