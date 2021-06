Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brandopfer identifiziert, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigungen rund um Jugendraum

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr haben Unbekannte im Bereich des Jugendraums Mitte in der Beuerlbacher Straße mehrere Sachbeschädigungen begangen. Die Türe zu den Räumlichkeiten wurde beschädigt, vorhandene Spielgeräte wurden umgeworfen und ebenfalls beschädigt. Zudem wurden massive Schäden an einem Rollladen verursacht. Zudem hinterließen die Vandalen Müll in Form von etlichen leeren Flaschen Alkoholika.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen um Hinweise auf die Verursacher unter Telefon 07951 480-0.

2. Folgemeldung nach Gebäudebrand in Gerabronn: Brandopfer identifiziert

Nach dem Gebäudebrand in der Straße Untere Gasse am 01.06.2021 konnte nun die dort leblos aufgefundene Person als der 68-Jährige Bewohner des Hauses identifiziert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell