Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 15-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle - Diebstahl von Handtasche - Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl von Handtasche

Von einem Unbekannten wurde am Montag zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr eine Handtasche entwendet, welche die Besitzerin an ihrem Fahrrad im Fahrradkorb abgelegt hatte. Das Fahrrad befand sich zu diesem Zeitpunkt am Fahrradstelleplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Bischof-Fischer-Straße. Die Handtasche konnte von der Frau später in einem Gebüsch wieder aufgefunden werden. Es fehlte lediglich ein kleiner Geldbetrag aus dem Geldbeutel.

Aalen-Wasseralfingen: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht - Polizei sucht Zeugen

Auf der L 1029 in Fahrtrichtung Oberalfingen mussten am Montagnachmittag gegen 15 Uhr zwei hintereinanderfahrende Fahrzeuge an einer Baustelle verkehrsbedingt wegen eines Rückstaus anhalten. Die vorausfahrende 51-jährige DACIA-Lenkerin, die zuvor in Schlangenlinie gefahren sein soll, rollte dabei an einer Steigung rückwärts den prallte leicht auf den dahinterstehenden Toyota einer 42-Jährigen. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Da die Unfallverursacherin unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihr Führerschein eingezogen. Die Polizei Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.

Jagstzell: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der B 290 in Fahrtrichtung Ellwangen kam am Montag ein 34-jähriger Opel-Lenker gegen 17.50 Uhr, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke, von der sein Fahrzeug anschließend wieder auf die Straße zurückgewiesen wurde. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. An Pkw und Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden.

Lorch: Krad-Lenker schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Krad-Lenker zu, als er am Montagabend gegen 19.30 Uhr auf der L 1154 von Alfdorf in Richtung Lorch fahrend, vermutlich aufgrund den Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer S-Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben zum Liegen kam. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An seinem Moped entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro.

Westhausen: Autobahnunfall

Als am Montag ein 50-jähriger VW-Lenker gegen 18.25 Uhr die BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen auf dem linken Fahrstreifen befuhr, kam er aufgrund den Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit beim Bremsen infolge Aquaplaning ins Schleudern. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug mit der linken Schutzplanke. An dem Pkw entstand hierbei ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke muss noch ermittelt werden.

Bopfingen: 15-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Am Montag gegen 17:40 Uhr sollte in der Neuen Nördlinger Straße ein Roller-Fahrer mitsamt seinem Sozius einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Beim Erkennen der Polizeistreife stieg der Sozius ab und ergriff zu Fuß die Flucht. Der Fahrer fuhr mit seinem Roller zunächst in Richtung Innenstadt davon. Auf Höhe des Marktplatzes stieg er von seinem Roller ab und flüchtete ebenfalls zu Fuß. Etwa 15 Minuten später konnten er fußläufig, mitsamt seinem Roller, den er schob, durch die Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 15-Jährige Fahrer und sein 15-jähriger Sozius mit dem nicht angemeldeten und nicht versicherten Roller mehrere Verkehrsverstöße begangen hatten. Zudem besteht der Verdacht, dass an dem Zweirad mehrere technische Veränderungen durchgeführt wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell