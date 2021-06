Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Flüchtiger Ladendieb

Aalen (ots)

Am Montagnachmittag wurde gegen 14.15 Uhr in einem Elektronikmarkt in der Carl-Zeiss-Straße ein unbekannter Mann beim Diebstahl von zwei Digitalkameras beobachtet, welche er in einer mitgeführten präparierten Umhängetasche verstaute. Der Dieb wurde von einem Zeugen bis zum Ausgang verfolgt. Nachdem er den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, passiert hatte, informierte der Zeuge die Security des Marktes darüber. Der Dieb erkannte die Situation, warf seine Tasche samt Diebesgut weg und flüchtete zu Fuß. Beschreibung des Mannes: Etwa 18-25 Jahre alt, schlank, ca. 185 cm groß. Er hatte kurze dunkle Haare und war mit einer hüftlangen schwarzen Steppjacke, einem weißen T-Shirt, einer leicht hochgekrempelten blauen Jeans sowie schwarzen Turnschuhen der Marke Adidas mit weißer Sohle und drei weißen Streifen sowie roten Applikationen im Knöchelbereich bekleidet. Außerdem trug er einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

