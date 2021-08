Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Glasflasche nach Person geworfen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 39-Jähriger hat am späten Dienstagabend (10.08.2021) gegen 23:20 Uhr am Bahnhof Zuffenhausen eine Flasche in Richtung eines 19-Jährigen geworfen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der Täter zuvor aggressiv verhalten und in der Unterführung gegen die Fahrausweisautomaten geschlagen haben. Nachdem er bemerkt haben soll, dass der 19-Jährige ihn wohl beobachtete, warf er offenbar eine Flasche in Richtung des jungen Mannes. Dieser blieb bei dem Vorfall jedoch unverletzt. Der deutsche Staatsangehörige wurde vor Ort von alarmierten Einsatzkräften der Lande- und Bundespolizei angetroffen und aufgrund seines aggressiven Verhaltens zunächst gefesselt. Der im Landkreis Ludwigsburg wohnhafte Mann erhielt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis und muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung im Versuch rechnen.

