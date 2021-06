Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 12-jährige Radfahrerin stößt mit Auto zusammen

Hamm-Pelkum (ots)

Am Montag, 14. Juni, kam es gegen 8 Uhr auf der Merkurstraße Ecke Jupiterstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer 12-jährigen Radfahrerin.

Die 61-jährige Autofahrerin aus Hamm fuhr mit ihrem Ford auf der Merkurstraße in südliche Richtung und wollte in die Jupiterstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die auf der Jupiterstraße in Richtung Osten unterwegs war.

Die 12-jährige Hammerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in eine Klinik gefahren.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 550 Euro.(hr)

