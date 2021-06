Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Pfarrbüro

Hamm-Heessen (ots)

Einbrecher versuchten am Sonntag, 13. Juni, gegen 3.30 Uhr, ein Fenster des Pfarrbüros St. Stephanus an der Heessener Dorfstraße aufzuhebeln. Vermutlich durch die ausgelöste Alarmanlage ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und gelangten nicht in das Gebäude. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

