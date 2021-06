Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Graffiti-Sprayer gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Ein 39-Jähriger erwischte am Samstag, 12. Juni, gegen 1.15 Uhr zwei Jugendliche dabei, wie sie Graffiti an die Hauswand eines Mehrfamilienhauses am Heessener Markt sprühten.

Nachdem der Hammer die beiden ansprach, flüchteten sie auf ihren Fahrrädern in Richtung Norden und hinterließen einen Rucksack mitsamt sechs Sprühdosen.

Die Jugendlichen sind geschätzt zwischen 16 und 18 Jahre alt, schlank und zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Einer der beiden trug ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeanshose und weiße Sneaker. An seinem Fahrrad war eine Satteltasche befestigt.

Die zweite Person war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer blauen Jeanshose bekleidet.

Hinweise zu den Graffiti-Sprayern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

